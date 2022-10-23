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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Танцоры Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный стали чемпионами первого этапа Гран-при России

Танцоры Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный стали чемпионами первого этапа Гран-при России
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В Москве завершились соревнования танцевальных дуэтов в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Чемпионами стали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный. В сумме фигуристы набрали 199,57 баллов. Отметим, что для Морозов и Нарижного это первый совместный турнир. Пара стала лучшей как в ритм-танце, так и в произвольном (117,67).

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при России. Москва. Танцы на льду. Итоги

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 199,57 балла.
2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 189,04
3. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин – 135,05.

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Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Этап 1, Москва
Танцы на льду. Произвольный танец
23 октября 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
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