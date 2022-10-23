Танцоры Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный стали чемпионами первого этапа Гран-при России

В Москве завершились соревнования танцевальных дуэтов в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Чемпионами стали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный. В сумме фигуристы набрали 199,57 баллов. Отметим, что для Морозов и Нарижного это первый совместный турнир. Пара стала лучшей как в ритм-танце, так и в произвольном (117,67).

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при России. Москва. Танцы на льду. Итоги

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 199,57 балла.

2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 189,04

3. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин – 135,05.

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