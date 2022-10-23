Кагановская: призовые? Думали больше о выступлении. Деньги — потом порадуемся

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, выступающие в паре, прокомментировали свой прокат на этапе Гран-при в Москве.
В ответ на реплику журналистов о том, что Пападакис/Сизерон катали одно и то же, и нужно работать над своим стилем:
«Есть такие элементы, которые они делают из года в год, и они у них получаются на высшем уровне. Не ломай то, что и так работает. Может быть, из-за этого. Мы стараемся каждый сезон делать новые элементы и не повторяться», — передаёт слова Ангелопола корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Кагановская: Пападакис/Сизерон показывают настолько точное и идеальное катание, что могут делать даже максимально простые вещи, и это будет смотреться круче любого акробатического элемента, который люди учили годами.
Кагановская: Призовые? Думали больше о том, как нам выступить хорошо. Деньги — потом порадуемся.
Ангелопол: Для молодой пары стимул — это чтобы о них узнали. Красиво чисто кататься и не подводить тренера. Финансовые стимуляторы — это больше для взрослых пар.
Кагановская: Для нас мотивация — это в принципе выступления здесь во взрослом разряде. Деньги — не самое главное.
Кагановская: Смена стиля в произвольном танце? Очень хотели поменять стиль, причём кардинально, потому что на протяжении трёх лет брали лирические темы, в которых мы всем запомнились. Решили, что надо что-то менять. Долго думали, нашли восток, Александра Македонского.
Ангелопол: Танец должен выигрывать на этом этапе? Выигрывать он будет тогда, когда мы будем кататься безукоризненно и идеально. Пока что мы этим похвастаться не можем, но мы над этим работаем. Будет он выигрывать или не будет, решать не нам — это решать техническим специалистам и судьям.
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