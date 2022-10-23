Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный прокомментировали первую совместную победу

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный прокомментировали своё первое официальное выступление в качестве пары. Фигуристы выиграли первый этап Гран-при России в Москве.
«Не идеально, конечно, но я очень довольна тем, как прошли наши первые соревнования вместе. Нам было важно наконец-то показать нашу пару. Мы рады кататься друг с другом, и я рада, как всё прошло», — передаёт слова Морозов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Были шероховатости, нужно поработать, ещё вкататься, привыкнуть к этим программам. А так всё прошло более-менее, мы довольны», — добавил Нарижный.
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