Морозов и Нарижный ответили, на что потратят призовые за победу на этапе Гран-при России
Поделиться
Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный ответили, на что потратят призовые за победу на первом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Фигуристы получат 500 тыс. рублей.
Морозов: Не знаю даже, мы пока об этом не подумали.
Нарижный: На специалистов потратим, на отпуск отложим. Куда, если не секрет? Посмотрим, как откроют границы, пока никуда.
Морозов: В Дубай (смеётся).
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
14:19
-
14:13
-
14:10
-
13:58
-
13:46
-
13:26
-
13:14
-
12:51
-
11:45
-
10:52
-
10:21
-
10:10
-
10:01
-
09:46
-
06:17
-
03:52
-
03:17
-
00:45
-
00:13
- 22 октября 2022
-
22:40
-
22:13
-
21:51
-
20:41
-
20:36
-
20:32
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:01
-
19:31
-
19:07
-
18:46
-
18:27
-
18:09
-
17:52
Партнерский контент