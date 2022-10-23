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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Морозов и Нарижный ответили, на что потратят призовые за победу на этапе Гран-при России

Морозов и Нарижный ответили, на что потратят призовые за победу на этапе Гран-при России
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Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный ответили, на что потратят призовые за победу на первом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Фигуристы получат 500 тыс. рублей.

Морозов: Не знаю даже, мы пока об этом не подумали.
Нарижный: На специалистов потратим, на отпуск отложим. Куда, если не секрет? Посмотрим, как откроют границы, пока никуда.
Морозов: В Дубай (смеётся).

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