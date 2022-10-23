Камила Валиева прокомментировала свою победу на этапе Гран-при России
Поделиться
Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от победы на этапе Гран-при России.
«Я очень рада здесь сегодня находиться, испытывать адреналин, соревновательные чувства, просто рассказать историю. Просто быть здесь, наверное», — сказала Валиева в беседе с Максимом Траньковым в эфире Первого канала.
«Очень многие переживают, что тебе тяжело катать эту программу. Тебе действительно тяжело?» — спросил Траньков.
«Мне не тяжело. Это то, что снаружи, и то, что внутри у меня осталось. Снять маску и показать всё, что я чувствовала на тот период и, наверное, до сих пор. Я читала, что все хейтят, что я согласилась эту программу катать. Нет, это было осознанно, и я рада, что могу поделиться этим, наверное», — ответила фигуристка.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
17:12
-
17:10
-
17:06
-
17:01
-
16:42
-
16:32
-
16:32
-
14:19
-
14:13
-
14:10
-
13:58
-
13:46
-
13:26
-
13:14
-
12:51
-
11:45
-
10:52
-
10:21
-
10:10
-
10:01
-
09:46
-
06:17
-
03:52
-
03:17
-
00:45
-
00:13
- 22 октября 2022
-
22:40
-
22:13
-
21:51
-
20:41
-
20:36
-
20:32
-
20:26
-
20:22
-
20:12
Партнерский контент