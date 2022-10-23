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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Камила Валиева выиграла 1-й этап Гран-при России, 15-летняя Софья Акатьева — вторая

Камила Валиева выиграла 1-й этап Гран-при России, 15-летняя Софья Акатьева — вторая
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В Москве завершились соревнования фигуристок в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Чемпионкой турнира стала Камила Валиева, в сумме набравшая 244,66 балла.

Валиева захватила лидерство по итогам короткой программы, однако лучший результат в ПП остался за 15-летней Софьей Акатьевой (163,98 балла). Она чисто исполнила тройной аксель, четверной тулуп — двойной аксель и четверной тулуп. Валиева же упала при попытке исполнения 4T.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Итоги

1. Камила Валиева – 244,66
2. Софья Акатьева — 236,68
3. Анастасия Зинина – 200,43.

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