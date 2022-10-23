Софья Акатьева прокомментировала завоевание серебра на 1-м этапе Гран-при России

15-летняя российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала второе место по итогам первого этапа Гран-при России, который проходит в Москве.
«Я постаралась делать то, что умею, то, что тренировала. Может быть, действительно меньше думать, не волноваться. Конечно, есть над чем работать. В целом я довольна, что смогла настроиться и собраться, сделать то, что я тренировала.
Для меня это новый этап в жизни, первый взрослый Гран-при. Мне очень приятно, здесь совсем другая атмосфера, и зал так поддерживает. О конкуренции не думала перед прокатом, старалась делать максимум для себя, очень приятно, что зрители так поддерживают», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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