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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Камила Валиева прокомментировала победный прокат на этапе Гран-при России

Камила Валиева прокомментировала победный прокат на этапе Гран-при России
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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победный прокат на этапе Гран-при России в Москве.

«После любого проката я не могу сказать, что мне всё нравится. Тут были какие-то моменты — это уже тренеры мне расскажут, что у меня получилось, а что нет, так как, когда я катаюсь, я не могу точно сказать. Я в принципе рада, что зашла на четверной тулуп — это было очень волнительно, будто я вообще в первый раз прыгаю. Не получилось в прокате, но ничего страшного. Будем работать.

Не было ли мысли не рисковать? Нет, что вы! Наоборот, я очень сильно хотела сделать этот прыжок, поэтому не получилось», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Итоги

1. Камила Валиева – 244,66
2. Софья Акатьева — 236,68
3. Анастасия Зинина – 200,43.

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