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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Валиева: может ли мнение болельщиков сменить программу? Мне важно мнение моих тренеров

Валиева: может ли мнение болельщиков сменить программу? Мне важно мнение моих тренеров
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей программе, с которой выиграла этап Гран-при России в Москве.

«На контрольных прокатах я говорила, не что мне плохо и тяжело катать эту программу, просто это нахлынуло. Мне было нормально. Я просто читала много хейта в свою сторону, в сторону тренеров… Ладно, оставим этот вопрос.

Сейчас было нормально. Понятно, что в первый раз тяжелее вообще любую программу катать, ты её будто в первый раз проживаешь. А когда уже накатываешь, становится спокойнее. Ты всё равно выдаёшь эмоции, но становишься спокойнее. Я рада поделиться этим.

Готова ли я катать эту программу весь сезон? Конечно. Слушайте, если бы я была не готова, я бы сказала. Странный вопрос.

Может ли мнение болельщиков поменять программу? Нет, вообще нет. Мне важно мнение только моих тренеров и окружающих меня людей, которые для меня авторитетнее. Я не цветочек, чтобы всем нравиться. И то цветочки не всем нравятся.

Просто хочу сказать, что очень хотелось бы видеть в программах, в том числе, у себя какие-то новые стили. Она из танцев на полу, тот же вог. Хочется современного развития, понятно, что под классику очень много фигуристов хорошо катают, и это круто смотрится, но в то же время хочется чего-то нового, современного. Вы видели, что один фигурист начал программу с элемента из контемпа — через руку такая перепрыжка, как будто это танец. Мне это так понравилось! Все привыкли к классике, классика — это здорово, но экспериментов тоже хочется», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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