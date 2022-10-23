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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Валиева прокомментировала то, что она единственная из олимпийской тройки, кто соревнуется

Валиева прокомментировала то, что она единственная из олимпийской тройки, кто соревнуется
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Российская фигуристка Камила Валиева объяснила, почему она единственная из олимпийской тройки (Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова), кто соревнуется.

«Нет чего-то непривычного в том, что я единственная из олимпийской тройки, кто соревнуется? Четыре года я катаюсь в группе Этери Георгиевны, всё равно же катаюсь для себя. Выходишь на лёд, на тренировки, занимаешься отдельно — всё для себя. Поэтому для меня не было какой-то разницы — есть кто-то, нет кого-то… Есть — супер, нет — что поделать?» — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Итоги

1. Камила Валиева – 244,66
2. Софья Акатьева — 236,68
3. Анастасия Зинина – 200,43.

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