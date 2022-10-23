Валиева прокомментировала то, что она единственная из олимпийской тройки, кто соревнуется

Российская фигуристка Камила Валиева объяснила, почему она единственная из олимпийской тройки (Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова), кто соревнуется.

«Нет чего-то непривычного в том, что я единственная из олимпийской тройки, кто соревнуется? Четыре года я катаюсь в группе Этери Георгиевны, всё равно же катаюсь для себя. Выходишь на лёд, на тренировки, занимаешься отдельно — всё для себя. Поэтому для меня не было какой-то разницы — есть кто-то, нет кого-то… Есть — супер, нет — что поделать?» — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Итоги

1. Камила Валиева – 244,66

2. Софья Акатьева — 236,68

3. Анастасия Зинина – 200,43.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.