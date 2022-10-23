Валиева объяснила, почему в прокате не было новостной вставки, посвящённой допинг-скандалу

Российская фигуристка Камила Валиева объяснила, почему пропала новостная вставка, посвящённая допинг скандалу, из программы, с которой она выиграла этап Гран-при России в Москве.
«Почему убрали новости? Убрали на время, не волнуйтесь, вернём. Это ни с чем не связано, так решили сделать вместе с тренерами на какое-то время. Просто нужно было», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Итоги
1. Камила Валиева – 244,66
2. Софья Акатьева — 236,68
3. Анастасия Зинина – 200,43.
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