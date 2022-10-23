Евгения Тарасова — о выступлении на Гран-при: просто очень стыдно. Не хочу ничего говорить

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в спортивной паре, прокомментировали своё выступление на этапе Гран-при России в Москве.

«Просто очень стыдно. Не хочу ничего говорить», — сказала Евгения Тарасова.

«Было много ошибок. Сыпалось одно за другим. Готовы были хорошо. Я бы сейчас отдохнул, а потом за работу», — сказал Владимир Морозов.



«Даже не помню — было ли что-то в голове во время проката», — сказала Евгения Тарасова.

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