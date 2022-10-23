Илья Авербух оценил выступление 15-летней Софьи Акатьевой на этапе Гран-при России

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, российский хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление 15-летней российской фигуристки Софьи Акатьевой на первом этапе Гран-при России, который проходит в Москве.

«Нельзя не отметить хорошее выступление Софьи Акатьевой, которой в произвольной программе удалось обойти Камилу Валиеву. По сумме уступила, но показала очень похвальное выступление.



К сожалению, Софья не может по возрасту выступать на взрослых международных турнирах. Для неё есть роковая неделя — семь дней. Если бы она родилась на 10 дней раньше, то могла бы уже сейчас выступать на взрослом уровне. А так ей нужно ждать нынешний сезон и следующий — только через два сезона она сможет выступать на взрослых официальных международных соревнованиях», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.