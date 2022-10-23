Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Даниил Самсонов после проката не стал обсуждать судейство, сославшись на кодекс этики

Даниил Самсонов после проката не стал обсуждать судейство, сославшись на кодекс этики
Комментарии

Российский фигурист Даниил Самсонов, который является учеником Этери Тутберидзе, прокомментировал выступление на первом этапе серии Гран-при России.

«Как уровень визга от зала, устроил? Конечно, я старался сделать так, чтобы зал аплодировал под конец программы. Надеюсь, у меня получилось сделать. Думаю, что можно ещё лучше, конечно же, что мы с тренерами и обсудили. Но ничего, всё постепенно, с каждым стартом всё лучше и лучше.

Хотелось ли выше оценки? Поскольку примерно такой же прокат был в Санкт-Петербурге — чисто, как и здесь. Возможно, здесь была хуже дорожка немного, но там получил больше по технике на три-четыре балла и по сумме больше баллов на пять-шесть. После вчерашнего не буду обсуждать судейство, а то кодекс этики... (смеётся).

Подписывают ли кодекс? Конечно, договор подписывают спортсмены. Просто были моменты, которые вызвали у меня огромные сомнения. Вчера после того, что я увидел, не было настроения, не хотелось выходить никуда. Потом сегодня с утра, когда сюда приехал, отпустил эту ситуацию. Вышел на лёд, понял, что хочу увидеть полный зал зрителей, хочется ради зрителей откататься чисто и сделать им приятно.

У всех спортсменов есть свои фишки в программах, не могу выделить какого-то одного человека. Могу сказать только про свои программы. Короткая поставлена достаточно давно, в принципе, мне нравится. Музыка тяжёлая, сильная, достаточно взрослая. Стараюсь делать всё возможное, я должен соответствовать ей. Произвольную поставили перед прошлым сезоном, когда должен был выходить на международные этапы Гран-при, но не сложилось, не получилось показать. Это стало мини-премьерой, безусловно, мне она очень нравится, особенно сочетание музыки, драйв во второй половине. Осталось накатать её, пока мне не хватает сил, чтобы делать на сто процентов и показывать все эмоции. Сейчас уже было получше, чем в Петербурге, с каждым стартом буду ещё лучше и лучше.

Вторая часть мне нравилась у других спортсменов, которые катали под эту же музыку, я её приметил себе, но не предлагал. А первая часть — это Woodkid, под которого я очень часто катаю, и на показательных он должен быть, но не получилось показать. Этот исполнитель мне нравится, поэтому так часто его берём», — сказал Самсонов.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

«Сумасшедший дом». Коляда развалил программу и вылетел из тройки на Гран-при в Москве. «Сумасшедший дом». Коляда развалил программу и вылетел из тройки на Гран-при в Москве.
Новость по теме
Евгения Медведева высказалась о прокате ученика Тутберидзе на Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022