Даниил Самсонов после проката не стал обсуждать судейство, сославшись на кодекс этики

Российский фигурист Даниил Самсонов, который является учеником Этери Тутберидзе, прокомментировал выступление на первом этапе серии Гран-при России.

«Как уровень визга от зала, устроил? Конечно, я старался сделать так, чтобы зал аплодировал под конец программы. Надеюсь, у меня получилось сделать. Думаю, что можно ещё лучше, конечно же, что мы с тренерами и обсудили. Но ничего, всё постепенно, с каждым стартом всё лучше и лучше.



Хотелось ли выше оценки? Поскольку примерно такой же прокат был в Санкт-Петербурге — чисто, как и здесь. Возможно, здесь была хуже дорожка немного, но там получил больше по технике на три-четыре балла и по сумме больше баллов на пять-шесть. После вчерашнего не буду обсуждать судейство, а то кодекс этики... (смеётся).



Подписывают ли кодекс? Конечно, договор подписывают спортсмены. Просто были моменты, которые вызвали у меня огромные сомнения. Вчера после того, что я увидел, не было настроения, не хотелось выходить никуда. Потом сегодня с утра, когда сюда приехал, отпустил эту ситуацию. Вышел на лёд, понял, что хочу увидеть полный зал зрителей, хочется ради зрителей откататься чисто и сделать им приятно.

У всех спортсменов есть свои фишки в программах, не могу выделить какого-то одного человека. Могу сказать только про свои программы. Короткая поставлена достаточно давно, в принципе, мне нравится. Музыка тяжёлая, сильная, достаточно взрослая. Стараюсь делать всё возможное, я должен соответствовать ей. Произвольную поставили перед прошлым сезоном, когда должен был выходить на международные этапы Гран-при, но не сложилось, не получилось показать. Это стало мини-премьерой, безусловно, мне она очень нравится, особенно сочетание музыки, драйв во второй половине. Осталось накатать её, пока мне не хватает сил, чтобы делать на сто процентов и показывать все эмоции. Сейчас уже было получше, чем в Петербурге, с каждым стартом буду ещё лучше и лучше.



Вторая часть мне нравилась у других спортсменов, которые катали под эту же музыку, я её приметил себе, но не предлагал. А первая часть — это Woodkid, под которого я очень часто катаю, и на показательных он должен быть, но не получилось показать. Этот исполнитель мне нравится, поэтому так часто его берём», — сказал Самсонов.

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