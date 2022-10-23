«Конечно, хочется быть первым». Лутфуллин прокомментировал прокат на первом этапе Гран-при

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление на первом этапе серии Гран-при России в Москве.

«Это всё, конечно, здорово: первый риттбергер, который я мечтал сделать — получился, но всё-таки за сальховы, которые оба были с помарками, обидно. Но будем работать, думаю, на следующих этапах всё уже будет чисто. Задачи по месту? Сейчас у меня задача кататься чисто, а там уже судьи скажут. Конечно, хочется быть первым, но сейчас надо показывать чистую программу, чтобы судьи видели, оценили. Насчёт вчерашнего выступления считаю, что я сделал много помарок: были и прыжки, и вращения, но в конце налажал — всё-таки два четверных», — сказал Лутфуллин.

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