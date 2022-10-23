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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Дмитрий Алиев прокомментировал триумф на первом этапе Гран-при России

Дмитрий Алиев прокомментировал триумф на первом этапе Гран-при России
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Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё триумфальное выступление на первом этапе серии Гран-при России в Москве.

«Три квада, классно. Здорово, всё хорошо. По первой половине — вообще доволен. Был такой настрой внутренней тишины, что ли, думаю, а что это значит? Сказал себе доверять, и на доверии как-то всё вышло хорошим образом для меня. Что касается второй половины и сорванных элементов, отпустил себя энергетически, был момент такой, что расслабился и хотелось прям на кайф покататься. Это привело к смазанным выездам на тройных прыжках.

В целом сегодняшним днём очень доволен. Я на верном пути, и я на сто процентов это осознаю, хотелось бы, чтобы написали про тренеров моих, потому что они держатся настоящими молодцами в отношении тренерской структуры, благодаря им я нахожусь в такой бодрости, свежести.

Я бы не назвал это психологический работой, они приводят к жизни, в которой ты как человек себя ощущаешь более честным, добрым. А это всегда приводит к хорошему», — сказал Алиев.

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