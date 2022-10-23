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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Дмитрий Алиев рассказал, за кем следит в мире фигурного катания

Дмитрий Алиев рассказал, за кем следит в мире фигурного катания
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Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, за кем следит в мире фигурного катания, выделив Илью Малинина.

«По поводу женщин — у нас женское всегда было на высоте, но если сравнивать с этапом Гран-при в Америке… Есть такой парень — Илья Малинин, он сейчас взрывает весь мир. Скажу — из всех, если честно, смотрел только его. Мне интереснее то, что у нас происходит. Это огромный уровень, что сделали для нас в федерации — такие турниры, праздник, это замечательно», — сказал Алиев.

Алиев выиграл первый этап Гран-при России, опередив Глебв Лутфуллина, Александра Самарина, Михаила Коляду, Даниила Самсонова.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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