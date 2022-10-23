Александр Самарин — о призовых: рад, что всё-таки не с пустыми руками отсюда домой приду

Российский фигурист Александр Самарин высказался о призовых с первого этапа Гран-при России.
«Мечты есть — это самое главное. Мои мечты – не ваши. Вчера Макс спрашивал: «На что потратишь?». Никогда не было проблемы с тратой денег, мне кажется, вообще ни у одного человека. Деньги лишними сейчас не будут. Рад, что всё-таки не с пустыми руками отсюда домой приду.
В первую очередь хочу сказать большое спасибо моей команде за проделанную работу, за работу, которая нам ещё предстоит, работу над ошибками. Спасибо большое нашей федерации за то, что проводит турниры. Я очень рад дебютировать на Гран-при России», — сказал Самарин.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Мужское одиночное катание. Итоги
1. Дмитрий Алиев – 273,63.
2. Глеб Лутфуллин — 258,20.
3. Александр Самарин – 257,43.
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