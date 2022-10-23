Татьяна Тарасова высказалась о победе Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.
«Конечно, было ожидаемо, что турнир выиграет Камила. В таких трудных обстоятельствах она, конечно, не в стопроцентной готовности. Но стопроцентная готовность пока и не должна быть, потому что отбор ещё не скоро. Но я считаю, что на данный момент она в хорошей форме. Над четверным пока стоит работать. Это же не простой элемент, который не получился. Это элемент, который девочки массово не делают», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Итоги
1. Камила Валиева – 244,66
2. Софья Акатьева — 236,68
3. Анастасия Зинина – 200,43.
- 23 октября 2022
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