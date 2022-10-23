Вайцеховская: программы Валиевой в этом сезоне — это остановка в развитии

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская высказалась о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.
«Всё-таки остаюсь при мнении, что программы Валиевой в этом сезоне — это не то чтобы шаг назад, но в определённом смысле остановка в развитии. Имея в руках фигуристку, для которой на льду не существует ничего, вот просто ничего невозможного, надо было, как мне кажется, пробовать что-то совершенно иное, идти вперёд, менять образ и костюмы, а не продолжать эксплуатировать депрессивные темы, возвращая фигуристку туда, где уже нет никакой возможности что-то исправить. Тем более что сама Камила призналась после первого выступления, что хотела бы совсем других программ», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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