Валиева прикладывала медаль ко лбу, Коляда падал в прокате, Алиев отмечал победу. Фото

22 октября в Москве на льду арены «Мегаспорт» фигуристы представили произвольные программы в рамках этапа Гран-при России.

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от победы на этапе Гран-при России.



«Я очень рада здесь сегодня находиться, испытывать адреналин, соревновательные чувства, просто рассказать историю. Просто быть здесь, наверное», — сказала Валиева в беседе с Максимом Траньковым в эфире Первого канала.



«Очень многие переживают, что тебе тяжело катать эту программу. Тебе действительно тяжело?» — спросил Траньков.



«Мне не тяжело. Это то, что снаружи, и то, что внутри у меня осталось. Снять маску и показать всё, что я чувствовала на тот период и, наверное, до сих пор. Я читала, что все хейтят, что я согласилась эту программу катать. Нет, это было осознанно, и я рада, что могу поделиться этим, наверное», — ответила фигуристка.



Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.