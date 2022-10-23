Произвольная программа Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России в Москве. Видео

Чемпионка России и Европы, олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева уверенно исполнила произвольную программу на первом этапе серии Гран-при России в Москве.

Валиева захватила лидерство по итогам короткой программы, однако лучший результат в произвольной программе остался за 15-летней Софьей Акатьевой (163,98 балла). Она чисто исполнила тройной аксель, четверной тулуп — двойной аксель и четверной тулуп. Валиева же упала при попытке исполнения 4T.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Итоги

1. Камила Валиева – 244,66

2. Софья Акатьева — 236,68

3. Анастасия Зинина – 200,43.