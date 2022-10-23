Произвольная программа Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России в Москве. Видео
Поделиться
Чемпионка России и Европы, олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева уверенно исполнила произвольную программу на первом этапе серии Гран-при России в Москве.
Валиева захватила лидерство по итогам короткой программы, однако лучший результат в произвольной программе остался за 15-летней Софьей Акатьевой (163,98 балла). Она чисто исполнила тройной аксель, четверной тулуп — двойной аксель и четверной тулуп. Валиева же упала при попытке исполнения 4T.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Итоги
1. Камила Валиева – 244,66
2. Софья Акатьева — 236,68
3. Анастасия Зинина – 200,43.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
21:45
-
21:27
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:46
-
20:11
-
20:05
-
20:02
-
19:53
-
19:43
-
19:27
-
19:21
-
19:07
-
18:16
-
18:10
-
17:57
-
17:37
-
17:27
-
17:12
-
17:10
-
17:06
-
17:01
-
16:42
-
16:32
-
16:32
-
14:19
-
14:13
-
14:10
-
13:58
-
13:46
-
13:26
-
13:14
-
12:51
-
11:45
Партнерский контент