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Произвольная программа Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России в Москве. Видео

Произвольная программа Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России в Москве. Видео
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Чемпионка России и Европы, олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева уверенно исполнила произвольную программу на первом этапе серии Гран-при России в Москве.

Валиева захватила лидерство по итогам короткой программы, однако лучший результат в произвольной программе остался за 15-летней Софьей Акатьевой (163,98 балла). Она чисто исполнила тройной аксель, четверной тулуп — двойной аксель и четверной тулуп. Валиева же упала при попытке исполнения 4T.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Итоги

1. Камила Валиева – 244,66
2. Софья Акатьева — 236,68
3. Анастасия Зинина – 200,43.

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