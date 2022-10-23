Японка Каори Сакамото уверенно победила на первом этапе Гран-при
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В Норвуде (США) на арене «Тенли Олбрайт Перформанс-центр» завершились соревнования фигуристок в рамках первого этапа серии Гран-при по фигурному катанию. Чемпионкой турнира стала японка Каори Сакамото, в сумме набравшая 217,61 балла.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Норвуд. Женское одиночное катание. Итоги
1. Каори Сакамото (Япония) — 217,61.
2. Изабо Левито (США) — 206,66.
3. Амбер Гленн (США) – 197,61.
4. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 179,50.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 178,68.
6. Грейси Голд (США) – 174,09.
7. Николь Шотт (Германия) – 160,35.
8. Ён Чон Пак (Южная Корея) – 158,58.
9. Асун Юн (Южная Корея) – 156,70.
10. Элишка Бржезинова (Чехия) – 153,57.
11. Марилена Китромилис (Кипр) – 135,48.
12. Рино Мацуике (Япония) – 59,50.
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