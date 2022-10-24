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Видео победного проката Дмитрия Алиева на этапе Гран-при России

Видео победного проката Дмитрия Алиева на этапе Гран-при России
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В Москве завершился турнир фигуристов в рамках первого этапа серии Гран-при России. Чемпионом соревнований стал 23-летний Дмитрий Алиев. За два проката ему удалось набрать 273,63 балла.

Напомним, второе место занял Глеб Лутфуллин, набравший в сумме 258,20. Замкнул тройку лучших по итогам двух программ Александр Самарин – 257,43.

Примечательно, что после короткой программы лидировал Михаил Коляда, который представляет Санкт-Петербург «Звёздный лёд». Тогда он набрал 95,27 балла, а Алиев заработал 90,83 балла и занимал вторую позицию. В конечном итоге Коляда стал четвёртым в списке лучших. Он набрал 237,22 балла.

Среди женщин сильнейшей оказалась 16-летняя Камила Валиева. Второе место заняла 15-летняя Софья Акатьева, а замкнула тройку лучших по итогам двух программ Анастасия Зинина.

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