Видео победного проката Дмитрия Алиева на этапе Гран-при России

В Москве завершился турнир фигуристов в рамках первого этапа серии Гран-при России. Чемпионом соревнований стал 23-летний Дмитрий Алиев. За два проката ему удалось набрать 273,63 балла.
Напомним, второе место занял Глеб Лутфуллин, набравший в сумме 258,20. Замкнул тройку лучших по итогам двух программ Александр Самарин – 257,43.
Примечательно, что после короткой программы лидировал Михаил Коляда, который представляет Санкт-Петербург «Звёздный лёд». Тогда он набрал 95,27 балла, а Алиев заработал 90,83 балла и занимал вторую позицию. В конечном итоге Коляда стал четвёртым в списке лучших. Он набрал 237,22 балла.
Среди женщин сильнейшей оказалась 16-летняя Камила Валиева. Второе место заняла 15-летняя Софья Акатьева, а замкнула тройку лучших по итогам двух программ Анастасия Зинина.
- 24 октября 2022
-
05:57
-
04:18
-
03:47
- 23 октября 2022
-
23:54
-
23:05
-
21:45
-
21:27
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:46
-
20:11
-
20:05
-
20:02
-
19:53
-
19:43
-
19:27
-
19:21
-
19:07
-
18:16
-
18:10
-
17:57
-
17:37
-
17:27
-
17:12
-
17:10
-
17:06
-
17:01
-
16:42
-
16:32
-
16:32
-
14:19
-
14:13
-
14:10
-
13:58