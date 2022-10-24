В команде Тутберидзе обратились к Камиле Валиевой и Софье Акатьевой

В команде заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратились к российским фигуристкам Камиле Валиевой и Софье Акатьевой, занявшим первые два места на первом этапе Гран-при России в Москве. Фигуристок поздравили с медалями. Также отмечено достижение Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, занявших второе место в парном катании.
«Завершился первый этап Гран-при России. Поздравляем Камилу Валиеву (золото), Софью Акатьеву (серебро), Евгению Тарасову и Владимира Морозова (серебро)», — отмечается в посте команды Тутберидзе.
Фото: из соцсетей команды тутберидзе
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