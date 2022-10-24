«Напоминает банальный распил призовых». Елена Вайцеховская — о судействе на ГП России

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о судействе на первом этапе Гран-при России в Москве.

«Перед началом сезона специально задала вопрос Александру Когану:

— На всех внутренних турнирах, независимо от того, о какой стране идёт речь, судейство обычно бывает максимально лояльным. Но нужно, как мне кажется, уже сейчас понимать, что никто не станет лояльно оценивать российских атлетов, когда они вернутся в международный спорт. Возможно ли подготовить людей к этому? Ужесточить судейство своих турниров до максимума, например?

Коган от ответа, в общем-то, ушёл:

— Это всегда палка о двух концах. Максимально жёстко и придирчиво мы всегда оцениваем внутренние прокаты, как юниорские, так и взрослые. Что касается соревновательных выступлений, техника тоже всегда оценивалась на наших турнирах жёстко…

А по факту мы имеем аттракцион немыслимой судейской щедрости по отношению к записным лидерам, который очень сильно напоминает банальный распил призовых денег», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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