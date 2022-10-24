Американский фигурист отреагировал на решение РУСАДА не разглашать детали по делу Валиевой

Американский фигурист Эван Бэйтс высказался о решении РУСАДА не разглашать детали по делу Камилы Валиевой.

Ранее РУСАДА заявило, что все действия, связанные с делом Камилы Валиевой, являются конфиденциальными, так как 16-летняя спортсменка находится в статусе защищённого лица. Таким образом, результаты слушаний, которые состоятся в ближайшее время, разглашены не будут.

«Это так неприятно. Крайне разочаровывает, что уже прошло восемь месяцев, а дело всё ещё так окутано тайной. Мы должны надеяться на прозрачность, и не только для общественности, а особенно для спортсменов, которые выступают.

Это очень разочаровывает. Идут дни и месяцы, а решения нет, и это огорчает ещё больше. Последняя информация РУСАДА о том, что ничего не обнародуют, ещё больше усугубляет разочарование», — приводит слова Бэйтса ESPN.

О положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, стало известно по окончании командного турнира Олимпиады-2022. Награждение было отложено до окончания расследования, которое завершилось в начале сентября.

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