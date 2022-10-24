Артуру Даниеляну запретили выступать на соревнованиях в России

Российскому фигуристу Артуру Даниеляну запретили выступать на внутрироссийских соревнованиях. Об этом сообщается в документе, опубликованном Федерацией фигурного катания Москвы (ФФКМ). Спортсмен ранее допустил нарушения при переходе от тренера Елены Буяновой в группу Евгения Рукавицына.

Протокол датирован 14 сентября, однако стало известно об этом только сейчас. Уже после запрета Даниелян участвовал в мемориале Панина-Коломенкина (всероссийские соревнования), в котором занял 11-е место.

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