ФФККР: Даниелян будет выступать как член сборной России на мероприятиях федерации
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал новость о том, что российскому фигуристу-одиночнику Артуру Даниеляну запретили выступать на внутрироссийских соревнованиях. Ранее об этом сообщалось в документе, опубликованном Федерацией фигурного катания Москвы (ФФКМ).
«Даниелян будет выступать как член сборной команды страны на мероприятиях, которые приводит ФФККР», — приводит слова Александра Когана ТАСС.
Новость по темеАртуру Даниеляну запретили выступать на соревнованиях в России
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