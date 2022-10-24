ФФККР: Даниелян будет выступать как член сборной России на мероприятиях федерации

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал новость о том, что российскому фигуристу-одиночнику Артуру Даниеляну запретили выступать на внутрироссийских соревнованиях. Ранее об этом сообщалось в документе, опубликованном Федерацией фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«Даниелян будет выступать как член сборной команды страны на мероприятиях, которые приводит ФФККР», — приводит слова Александра Когана ТАСС.

Новость по теме Артуру Даниеляну запретили выступать на соревнованиях в России

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