Татьяна Тарасова: почему Акатьева проиграла Валиевой? Спросите Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги первого этапа Гран-при России. У женщин победу одержала Камила Валиева, по сумме двух прокатов опередившая Софью Акатьеву. В произвольной программе Валиева не избежала падения с четверного тулупа.
«Выступление Софьи прекрасное, мне очень понравилось. Четверные прыжки? Это входит в понятие её выступления. У неё великолепные четверные прыжки и катание тоже великолепное, все остальные прыжки чудесные.
Почему Акатьева уступила Валиевой? Я не судья. Спросите Этери Георгиевну (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»). У Валиевой взрослое выступление, она тоже упала только один раз с четверного прыжка. Её выступление очень высокого качества, все элементы, она очень красивая в программе, показывает взрослое катание», — приводит слова Тарасовой Legalbet.
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