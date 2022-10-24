Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова: почему Акатьева проиграла Валиевой? Спросите Тутберидзе

Татьяна Тарасова: почему Акатьева проиграла Валиевой? Спросите Тутберидзе
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги первого этапа Гран-при России. У женщин победу одержала Камила Валиева, по сумме двух прокатов опередившая Софью Акатьеву. В произвольной программе Валиева не избежала падения с четверного тулупа.

«Выступление Софьи прекрасное, мне очень понравилось. Четверные прыжки? Это входит в понятие её выступления. У неё великолепные четверные прыжки и катание тоже великолепное, все остальные прыжки чудесные.

Почему Акатьева уступила Валиевой? Я не судья. Спросите Этери Георгиевну (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»). У Валиевой взрослое выступление, она тоже упала только один раз с четверного прыжка. Её выступление очень высокого качества, все элементы, она очень красивая в программе, показывает взрослое катание», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

Новую звезду Тутберидзе засудили в угоду Валиевой? Соня не должна была проигрывать Камиле Новую звезду Тутберидзе засудили в угоду Валиевой? Соня не должна была проигрывать Камиле

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022