Камила Валиева обратилась к Этери Тутберидзе и тренерам после победы на этапе ГП России

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева обратилась к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и всей её команде после того, как победила на первом этапе Гран-при России в Москве. Валиева опередила Софью Акатьеву, другую ученицу Тутберидзе.
«Первый этап Гран-при России завершён. Спасибо всем, кто был со мной в эти минуты, переживал и поддерживал. Спасибо моим тренерам Э. Г. Тутберидзе, Д. М. Глейхенгаузу и С. В. Дудакову, всей нашей команде teamtutberidze. И, конечно, спасибо, моим близким и друзьям, кто всегда рядом со мной.
Впереди следующий этап. Встретимся через неделю в Казани!» — написала Валиева, прикрепив текст к фотографиям с Гран-при.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Камилы Валиевой.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 24 октября 2022
-
15:04
-
14:01
-
13:02
-
11:54
-
11:40
-
11:22
-
10:57
-
10:14
-
09:50
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
09:05
-
08:51
-
07:30
-
05:57
-
04:18
-
03:47
- 23 октября 2022
-
23:54
-
23:05
-
21:45
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:46
-
20:11
-
20:05
-
20:02
-
19:53
-
19:43
-
19:27
-
19:21
-
19:07
-
18:16
-
18:10