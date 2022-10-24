Камила Валиева обратилась к Этери Тутберидзе и тренерам после победы на этапе ГП России

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева обратилась к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и всей её команде после того, как победила на первом этапе Гран-при России в Москве. Валиева опередила Софью Акатьеву, другую ученицу Тутберидзе.

«Первый этап Гран-при России завершён. Спасибо всем, кто был со мной в эти минуты, переживал и поддерживал. Спасибо моим тренерам Э. Г. Тутберидзе, Д. М. Глейхенгаузу и С. В. Дудакову, всей нашей команде teamtutberidze. И, конечно, спасибо, моим близким и друзьям, кто всегда рядом со мной.

Впереди следующий этап. Встретимся через неделю в Казани!» — написала Валиева, прикрепив текст к фотографиям с Гран-при.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Камилы Валиевой.

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