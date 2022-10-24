Илья Авербух: наше мужское катание заочно сильно отстаёт от уровня, например, Малинина

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, российский хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление мужчин на первом этапе гран-при России.

«Выступление Миши Коляды? Неудачное, что тут говорить. Не стоит это обсуждать: всякое бывает. Поздравляю Диму Алиева с очередным возвращением. Но объективно пока наше мужское катание заочно сильно отстаёт от того уровня, который показывает, например, выступающий за США Илья Малинин. Он уже исполнил четверной аксель! Пока, увы, не можем догнать», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Мужское одиночное катание. Итоги

1. Дмитрий Алиев – 273,63.

2. Глеб Лутфуллин — 258,20.

3. Александр Самарин – 257,43.

4. Михаил Коляда – 237,22.

5. Даниил Самсонов – 222,35.