Агент Ильи Малинина рассказал, как к происхождению фигуриста относятся в США

Спортивный агент Ари Закарян, в числе прочих представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, ответил, как к русскому происхождению подопечного относятся в штатах.

«Малинин – гражданин США. К нему относятся так же, как Чену, у которого китайское происхождение. Америка – многонациональная страна. Например, у Николь Бобек чешские корни, у Брайана Бойтано – итальянские. В этом и уникальность этой страны: здесь любое имя или национальность «закрываются», когда спортсмен начинает выступать за США.

Помешает ли русская фамилию Малинину стать национальным героем? Абсолютно нет. Я даже скажу, что и некоторые российские болельщики будут за него переживать. Хоть Илья родился в США и гражданин страны, но дома с родителями говорит по-русски. Русское в нём тоже есть, парень очень хороший, толковый, интересный», — приводит слова Закаряна Metaratings.