Алексей Мишин — о Лутфуллине: ему надо больше работать над простыми вещам

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин прокомментировал выступление своего подопечного российского фигуриста Глеба Лутфуллина на первом этапе Гран-при России.

«Оцениваю его выступление как хорошее, но не хочу что-то преувеличивать. Ему надо больше работать над простыми вещами и увеличить долю рутинной работы», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Мужское одиночное катание. Итоги



1. Дмитрий Алиев – 273,63.

2. Глеб Лутфуллин — 258,20.

3. Александр Самарин – 257,43.

4. Михаил Коляда – 237,22.

5. Даниил Самсонов – 222,35.

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