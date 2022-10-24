Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Мишин — о Лутфуллине: ему надо больше работать над простыми вещам

Алексей Мишин — о Лутфуллине: ему надо больше работать над простыми вещам
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин прокомментировал выступление своего подопечного российского фигуриста Глеба Лутфуллина на первом этапе Гран-при России.

«Оцениваю его выступление как хорошее, но не хочу что-то преувеличивать. Ему надо больше работать над простыми вещами и увеличить долю рутинной работы», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Мужское одиночное катание. Итоги

1. Дмитрий Алиев – 273,63.
2. Глеб Лутфуллин — 258,20.
3. Александр Самарин – 257,43.
4. Михаил Коляда – 237,22.
5. Даниил Самсонов – 222,35.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Перерождение чемпиона. Как фигурист Алиев выстрадал первую победу за два года Перерождение чемпиона. Как фигурист Алиев выстрадал первую победу за два года
«Сумасшедший дом». Коляда развалил программу и вылетел из тройки на Гран-при в Москве «Сумасшедший дом». Коляда развалил программу и вылетел из тройки на Гран-при в Москве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022