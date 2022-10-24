Попова высказалась о выступлении Валиевой на Гран-при России, выделив её главное качество
Поделиться
Бывшая российская фигуристка, а ныне хореограф Бетина Попова высказалась о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.
«Все зрители знают, о чём эта произвольная программа, и чувствуют энергию Камилы, нельзя не отметить ее умение передать одним взглядом весь спектр своих эмоций. По моему мнению, есть этот фрагмент с новостями или нет его — не имеет значение. Главное, все-таки это Камила и ее мастерство. Это совершенно нормально, когда в течение сезона в программе что-то меняется и переделывается, это помогает и самому спортсмену освежить ощущения в программе», — приводит слова Поповой ТАСС.
Камила Валиева стала чемпионкой турнира, в сумме набрав 244,66 балла.
Комментарии
- 24 октября 2022
-
22:11
-
22:05
-
22:00
-
21:49
-
21:33
-
21:00
-
20:48
-
20:25
-
19:30
-
18:39
-
16:26
-
15:04
-
14:01
-
13:02
-
11:54
-
11:40
-
11:22
-
10:57
-
10:14
-
09:50
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
09:05
-
08:51
-
07:30
-
05:57
-
04:18
-
03:47
- 23 октября 2022
-
23:54
-
23:05
-
21:45
-
21:08
-
21:00
-
20:53
Партнерский контент