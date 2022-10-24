Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Попова высказалась о выступлении Валиевой на Гран-при России, выделив её главное качество

Попова высказалась о выступлении Валиевой на Гран-при России, выделив её главное качество
Комментарии

Бывшая российская фигуристка, а ныне хореограф Бетина Попова высказалась о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.

«Все зрители знают, о чём эта произвольная программа, и чувствуют энергию Камилы, нельзя не отметить ее умение передать одним взглядом весь спектр своих эмоций. По моему мнению, есть этот фрагмент с новостями или нет его — не имеет значение. Главное, все-таки это Камила и ее мастерство. Это совершенно нормально, когда в течение сезона в программе что-то меняется и переделывается, это помогает и самому спортсмену освежить ощущения в программе», — приводит слова Поповой ТАСС.

Камила Валиева стала чемпионкой турнира, в сумме набрав 244,66 балла.

«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Валиева ответила на критику программы по мотивам ОИ «Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Валиева ответила на критику программы по мотивам ОИ
Новую звезду Тутберидзе засудили в угоду Валиевой? Соня не должна была проигрывать Камиле Новую звезду Тутберидзе засудили в угоду Валиевой? Соня не должна была проигрывать Камиле
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022