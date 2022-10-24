Попова высказалась о выступлении Валиевой на Гран-при России, выделив её главное качество

Бывшая российская фигуристка, а ныне хореограф Бетина Попова высказалась о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.

«Все зрители знают, о чём эта произвольная программа, и чувствуют энергию Камилы, нельзя не отметить ее умение передать одним взглядом весь спектр своих эмоций. По моему мнению, есть этот фрагмент с новостями или нет его — не имеет значение. Главное, все-таки это Камила и ее мастерство. Это совершенно нормально, когда в течение сезона в программе что-то меняется и переделывается, это помогает и самому спортсмену освежить ощущения в программе», — приводит слова Поповой ТАСС.

Камила Валиева стала чемпионкой турнира, в сумме набрав 244,66 балла.