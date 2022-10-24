Алина Загитова опубликовала фото с чувственной фотосессии в откровенном наряде

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, 20-летняя российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях снимки с чувственной фотосессии. Загитова описала фото с помощью эмодзи «разбитое сердце». В кадре Алина предстаёт в откровенном платье чёрного цвета.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

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