Навка — о первом этапе Гран-при России: наши девочки на сегодняшний день лучшие в мире
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Олимпийская чемпионка в танцах 2006 года на льду Татьяна Навка прокомментировала выступление российских фигуристов на первом этапе Гран-при России.
«Россия — лучшая страна! Наши фигуристы, разумеется, самые сильные. Фигурное катание у нас в крови. Наши девочки на сегодняшний день лучшие в мире. Я думаю, мы будем ещё сильнее, потому что проходит Гран-при, российские соревнования. Наши ребята катаются и продолжают развиваться», — приводит слова Навки «РБК-Спорт».
Первый этап Гран-при России среди женщин выиграла 18-летняя Камила Валиева, которая суммарно набрала 244,66 баллов. На втором месте 15-летняя Софья Акатьева с 236,68 баллами в активе. Третьей стала 15-летняя Анастасия Зинина, на счету которой 200,43 балла.
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