Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Навка — о первом этапе Гран-при России: наши девочки на сегодняшний день лучшие в мире

Навка — о первом этапе Гран-при России: наши девочки на сегодняшний день лучшие в мире
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах 2006 года на льду Татьяна Навка прокомментировала выступление российских фигуристов на первом этапе Гран-при России.

«Россия — лучшая страна! Наши фигуристы, разумеется, самые сильные. Фигурное катание у нас в крови. Наши девочки на сегодняшний день лучшие в мире. Я думаю, мы будем ещё сильнее, потому что проходит Гран-при, российские соревнования. Наши ребята катаются и продолжают развиваться», — приводит слова Навки «РБК-Спорт».

Первый этап Гран-при России среди женщин выиграла 18-летняя Камила Валиева, которая суммарно набрала 244,66 баллов. На втором месте 15-летняя Софья Акатьева с 236,68 баллами в активе. Третьей стала 15-летняя Анастасия Зинина, на счету которой 200,43 балла.

«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Валиева ответила на критику программы по мотивам ОИ «Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Валиева ответила на критику программы по мотивам ОИ
Акатьеву зря называют второй Валиевой. Соня докажет, что уже давно превзошла Камилу! Акатьеву зря называют второй Валиевой. Соня докажет, что уже давно превзошла Камилу!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022