«Надо с Забияко переговорить». Энберт — об участии в турнире шоу-программ

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире Александр Энберт высказался о возможности участия в турнире шоу-программ.

«Это свежая, очень интересная, очень правильная мысль. Насчёт участия не знаю, надо с Натальей (Забияко) переговорить, мы, кстати, на эту тему ещё не общались. Может, тряхнём стариной (улыбается)», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Большое интервью с Александром Энбертом читайте завтра, 25 октября, в 8:00 на «Чемпионате».