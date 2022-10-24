«Надо с Забияко переговорить». Энберт — об участии в турнире шоу-программ
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире Александр Энберт высказался о возможности участия в турнире шоу-программ.
«Это свежая, очень интересная, очень правильная мысль. Насчёт участия не знаю, надо с Натальей (Забияко) переговорить, мы, кстати, на эту тему ещё не общались. Может, тряхнём стариной (улыбается)», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Большое интервью с Александром Энбертом читайте завтра, 25 октября, в 8:00 на «Чемпионате».
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