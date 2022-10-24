Агент Ильи Малинина ответил, способен ли фигурист исполнить пятерной прыжок

Спортивный агент Ари Закарян, в числе прочих представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, ответил, способен ли его клиент исполнить прыжок в пять оборотов.
«В 2010-м году в Ванкувере, например, лишь Плющенко и китаец исполнили четверной прыжок. И это на Олимпийских играх! Прошло 12 лет – и практически нет людей, которые не исполняют четверные. Их сейчас пробуют прыгнуть даже те, кто до этого выполнял лишь «три с половиной».
Чтобы исполнить пятерной прыжок, надо быть очень уверенным в себе, создать правильную подготовку. Оборотные прыжки всё-таки опасны, для спортсмена главное не травмироваться. Сумеет Малинин сделать пятерной или нет – думаю, что лучше ответит тренерский штаб. На мой взгляд, это возможно», — приводит слова Закаряна Metaratings.
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