Фигурист Энберт: «Ледниковый период» раскрывает в тебе новое видение спорта как искусства

33-летний российский фигурист Александр Энберт, выступавший в парном катании, рассказал, как его изменил проект «Ледниковый период».
«Он точно меня изменил. Вообще, мне кажется, что люди постоянно меняются, ведь жизнь — это постоянное движение. И «Ледниковый период» в этом плане — не исключение. Но самое интересное, что на нём ты оказываешься в компании очень креативных, очень талантливых, очень вдохновлённых людей, и такое чувство, что любые изменения ускоряются. Столько энергии от всех участников! Какие-то идеи, шутки, мысли, разговоры — даже они меняют твоё мировоззрение. Это если глобально.
Если узкоспециально, то, конечно, «Ледниковый период» раскрывает в тебе новое видение спорта как искусства. «Ледниковый период» двигает вперёд в плане понимания постановок: там всё сжато, каждую неделю новая программа, новый образ. Ты должен быстро переключать эмоции, много всего пробовать, и это учит определённым вещам. В плане жизни он, наверное, мне напоминает спорт, потому что мы очень много катаемся.
Например, сегодня мы провели около четырёх-пяти часов на льду, и так каждый день», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
- 25 октября 2022
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:26
- 24 октября 2022
-
23:59
-
23:31
-
23:00
-
22:42
-
22:11
-
22:05
-
22:00
-
21:49
-
21:33
-
21:00
-
20:48
-
20:25
-
19:30
-
18:39
-
16:26
-
15:04
-
14:01
-
13:02
-
11:54
-
11:40
-
11:22
-
10:57
-
10:14
-
09:50
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
09:05
-
08:51
-
07:30
-
05:57