Фигурист Энберт: «Ледниковый период» раскрывает в тебе новое видение спорта как искусства

33-летний российский фигурист Александр Энберт, выступавший в парном катании, рассказал, как его изменил проект «Ледниковый период».

«Он точно меня изменил. Вообще, мне кажется, что люди постоянно меняются, ведь жизнь — это постоянное движение. И «Ледниковый период» в этом плане — не исключение. Но самое интересное, что на нём ты оказываешься в компании очень креативных, очень талантливых, очень вдохновлённых людей, и такое чувство, что любые изменения ускоряются. Столько энергии от всех участников! Какие-то идеи, шутки, мысли, разговоры — даже они меняют твоё мировоззрение. Это если глобально.

Если узкоспециально, то, конечно, «Ледниковый период» раскрывает в тебе новое видение спорта как искусства. «Ледниковый период» двигает вперёд в плане понимания постановок: там всё сжато, каждую неделю новая программа, новый образ. Ты должен быстро переключать эмоции, много всего пробовать, и это учит определённым вещам. В плане жизни он, наверное, мне напоминает спорт, потому что мы очень много катаемся.

Например, сегодня мы провели около четырёх-пяти часов на льду, и так каждый день», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.