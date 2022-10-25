Энберт рассказал, как прошло его знакомство с Региной Тодоренко на «Ледниковом периоде»

Российский фигурист Александр Энберт, выступавший в парном катании, вспомнил, как прошло его знакомство с актрисой и телеведущей Региной Тодоренко на «Ледниковом периоде».

«С Региной мы познакомились в 2020 году на «Ледниковом периоде», она тогда каталась с Романом (Костомаровым), а я с Ольгой. Мы тогда пересекались как участники, болтали. Всё-таки три месяца находились вместе на льду, понятно, что все общаются, дружат.

В этом году перед началом проекта было так, что продюсер сказал мне прийти в определённое время на каток, попробоваться. Причём особенность этого шоу в том, что я никогда не знаю, с кем буду пробоваться, мне просто говорят: приходи. И я знаю, что так говорят многим. До сих пор не понимаю, почему они так делают. Чтоб мы не готовились? Чтоб увидеть настоящие эмоции? Не знаю. И вот я, собственно, пришёл на каток, увидел Регину и понял, что пробуюсь с ней. Она уже имеет представление о фигурном катании, я немножко тоже (улыбается). Мы попробовали какие-то перебежки и шаги и за полчаса поняли, что всё круто получается. К Илье подъехали, и он сказал: «Ребята, класс», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.