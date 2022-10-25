Энберт ответил, честно ли, что Медведева и Тотьмянина на «ЛП» с прежними партнёрами

33-летний российский фигурист Александр Энберт, выступающий в парном катании, выразил своё мнение по поводу справедливости составления пар на проекте «Ледниковый период».



«Не надо забывать, что «Ледниковый период» — это всё-таки не про то, кто сделает самый многооборотный прыжок или самую сложную поддержку. Это больше про энергию, идею. Конечно, про фигурное катание тоже, и в плане скатанности у этих ребят есть преимущество. Но у нас есть большой плюс в плане того, что мы можем показать что-то новое. Каждая из этих пар уже по 12 программ показала в предыдущем сезоне, и найти что-то новое, учитывая, что всё равно определённое амплуа у любой пары присутствует, будет сложно. Я воспринимаю это как интересную борьбу. У них есть опыт, у нас есть свежесть и задор. Думаю, зрителям будет интересно сравнивать, как катаются новые и опытные пары», – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.