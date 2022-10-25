Софья Акатьева обратилась к Этери Тутберидзе и тренерам после серебра на этапе ГП России

Российская фигуристка Софья Акатьева обратилась к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и всей её команде после того, как заняла второе место на первом этапе Гран-при России в Москве. Акатьева проиграла лишь Камиле Валиевой, другой ученице Тутберидзе.
«Первый этап Гран-при России в Москве позади. Я очень рада началу соревновательного сезона.
С огромной благодарностью к моим тренерам: Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу (Тутберидзе, Глейхенгаузу и Дудакову. — Прим. «Чемпионата»)! Сердечное спасибо зрителям за невероятную атмосферу! Благодарю моих болельщиков и очень ценю вашу поддержку!» — написала Акатьева в своих соцсетях, прикрепив текст к фотографии с Гран-при.
Фото: из личного архива софьи акатьевой
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