Энберт объяснил, почему продолжит смотреть международные турниры по фигурному катанию

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире Александр Энберт рассказал, почему ему интересны международные турниры даже в отсутствие россиян.

«Я буду смотреть всё, потому что я люблю фигурное катание. Я буду следить за российскими турнирами — они обещают быть очень сильными и интересными. Я продолжу смотреть международные турниры, потому что хочется наблюдать за тем, что придумывают в других странах. Конечно, из-за отстранения наших спортсменов пропадёт накал борьбы, который был раньше. Но всё равно у международных турниров есть своя атмосфера. Конечно, хотелось бы видеть, как все спортсмены мира выступают на одних турнирах, — так ты можешь посмотреть, какая школа слабее или сильнее», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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