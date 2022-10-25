Александр Энберт рассказал, какие пять фигуристов запомнились ему в начале сезона

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире Александр Энберт назвал пятерых фигуристов, которые запомнились ему на старте сезона-2022/2023.
«Мне Дима Алиев понравился — у него интересная короткая программа, хорошо смотрелся. У Камилы Валиевой произвольная программа очень эмоциональная. Когда в первый раз её увидел, сразу всплыли картинки с Олимпиады. Михаил Коляда — у него, конечно, крутое катание. Бывает, что-то не получается, но владение коньком у него прекрасное, какая бы программа ни была. Он двигается в определённом направлении, которое ему очень идёт.
Тарасова и Морозов понравились. Мы большие друзья, я всегда болею за них, потому что мы катались вместе у Нины Михайловны Мозер, прошли полный цикл подготовки к Олимпийским играм — 2018. Я немножко к ним предвзят, но они правда сейчас выглядят лучше всех, у них всё будто само собой получается. Они уже на таком уровне, что у них просто не может не получиться, у них всё хорошо: и элементы, и катание, и идеи. Понятно, что Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – очень сильные пары и, может, они когда-то будут выигрывать у Вовы и Жени. Но у ребят есть магия их мастерства», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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