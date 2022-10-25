Александр Энберт ответил, появятся ли элементы ультра-си в парном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире Александр Энберт предположил, возможны ли в парном катании элементы максимальной сложности.

«Я думаю, что возможны. В определённый сезон многие пары пробовали выбросы ультра-си. Мы с Натальей пробовали выброс тройной аксель, Ксюша Столбова с Федей Климовым, Ванесса Джеймс с Морганом Сипре пробовали четверной выброс, Алёна Савченко пробовала три с половиной… В определённый сезон пары за это взялись, большинство получили серьёзные травмы, включая нас с Натальей. В определённый момент все от этой идеи, я считаю, очень правильно отказались.

Но фигурное катание идёт вперёд, прогресс не остановить, и когда-то будут четверные у пар, даже не сомневаюсь в этом. В то время, когда мы попробовали, значит, общемировой технический уровень ещё не соответствовал. Но когда-то этот уровень будет достигнут, четверные в одиночном катании ведь тоже не сразу появились. Понятно, что вначале это было травмоопасно, но, когда методика достигла определённого уровня, стало несколько проще. Так что я думаю, что четверные выбросы будут, но не буду загадывать когда», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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