Александр Энберт: фигурное катание без российских спортсменов может начать стагнировать

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире Александр Энберт высказал мнение, что фигурное катание может остановиться в развитии в связи с отстранением россиян от международных турниров.

«Мне кажется, что парное катание, как в принципе всё фигурное катание, без российских спортсменов может начать стагнировать. Российское фигурное катание привносило определённое видение, определённую школу. Оно внутри страны жило своей жизнью и на международные турниры привозило плоды своей работы. Исключением такой страны, как Россия, наш вид спорта своё развитие не ускорит — это точно. Но в мире всё подстраивается под обстоятельства: трава растёт из-под асфальта, дерево свет находит.

Я думаю, что развитие фигурного катания и в России, и в мире будет продолжаться. Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, чтоб каждый год было что-то кардинально новое или суперотработанное старое. Но есть как есть. Я уверен, что какой-то период пройдёт, все спортсмены встретятся, и мы увидим соперничество всех стран. Сейчас поживём, значит, так. Может, это тоже даст нам какие-то определённые инновации», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.