Фигурист Энберт: надеюсь, когда-нибудь попробую себя в хоккее

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире Александр Энберт выразил надежду, что ему удастся попробовать свои силы в хоккее.
«Я очень давно хочу хоккей попробовать. Во-первых, любопытно ощутить, каково это – стоять на хоккейных коньках. Во-вторых, мне интересны игровые виды спорта. Я люблю в футбол играть, думаю, что хоккей мне тоже понравится. Надеюсь, что когда-нибудь я куплю себе форму, хоккейные коньки и попробую себя в хоккее», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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