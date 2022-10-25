Опубликован полный список участников второго этапа ГП России по фигурному катанию в Сочи

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала полный список участников второго этапа Гран-при России. Турнир пройдёт в Сочи с 28 по 30 октября.

Женщины: Рената Губашева, София Захарова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Анастасия Морозова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Дарья Третьякова, Александра Трусова, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Мужчины: Андрей Анисимов, Максим Варакин, Пётр Гуменник, Алексей Ерохов, Егор Карнаухов, Кирилл Кельманов, Артём Ковалёв, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

Танцы: Александра Буторина/Никита Сборик, Александра Прокопец/Александр Васькович, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

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