Опубликован полный список участников второго этапа ГП России по фигурному катанию в Сочи

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала полный список участников второго этапа Гран-при России. Турнир пройдёт в Сочи с 28 по 30 октября.
Женщины: Рената Губашева, София Захарова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Анастасия Морозова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Дарья Третьякова, Александра Трусова, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.
Мужчины: Андрей Анисимов, Максим Варакин, Пётр Гуменник, Алексей Ерохов, Егор Карнаухов, Кирилл Кельманов, Артём Ковалёв, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков.
Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.
Танцы: Александра Буторина/Никита Сборик, Александра Прокопец/Александр Васькович, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 25 октября 2022
-
13:10
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:26
- 24 октября 2022
-
23:59
-
23:31
-
23:00
-
22:42
-
22:11
-
22:05
-
22:00
-
21:49
-
21:33
-
21:00
-
20:48
-
20:25
-
19:30
-
18:39
-
16:26
-
15:04
-
14:01
-
13:02
-
11:54
-
11:40
-
11:22
-
10:57
-
10:14