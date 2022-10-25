Максим Траньков объяснил, почему Тарасова и Морозов не взяли золото на 1-м этапе ГП России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал мнение, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место на первом этапе Гран-при России в Москве по той причине, что излишне уверовали в победу. Золото завоевали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

«Работаем в штатном режиме, причины ошибок глубоко искать не надо, потому что они на поверхности — постолимпийский сезон, мотивации нет особой, уровень соперников опять же расхолаживал. А теперь вот холодный душ — нельзя расслабляться, любой может тебя обыграть.

Я думаю, уверенность в собственной победе сыграла злую шутку. У Жени были проблемы с ногой, но это у неё хроническая травма, в каждом сезоне присутствует, мы уже привыкли с ней работать. Не могу сказать, что это сыграло ключевую роль в тех ненужных ошибках, которые были допущены», — цитирует Транькова ТАСС.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.