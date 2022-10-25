Максим Траньков объяснил, почему Тарасова и Морозов не взяли золото на 1-м этапе ГП России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал мнение, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место на первом этапе Гран-при России в Москве по той причине, что излишне уверовали в победу. Золото завоевали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.
«Работаем в штатном режиме, причины ошибок глубоко искать не надо, потому что они на поверхности — постолимпийский сезон, мотивации нет особой, уровень соперников опять же расхолаживал. А теперь вот холодный душ — нельзя расслабляться, любой может тебя обыграть.
Я думаю, уверенность в собственной победе сыграла злую шутку. У Жени были проблемы с ногой, но это у неё хроническая травма, в каждом сезоне присутствует, мы уже привыкли с ней работать. Не могу сказать, что это сыграло ключевую роль в тех ненужных ошибках, которые были допущены», — цитирует Транькова ТАСС.
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